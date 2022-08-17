黎智英與壹傳媒高層涉違國安法案　下周一提訊　將不設陪審團

壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪，將交高院審理。司法機構網頁顯示，黎智英以及3間與《蘋果日報》相關的公司，將於下周一(22日)下午進行案件管理聆訊，預計需時60分鐘。聆訊由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。是次管理聆訊並不包括涉案的6名壹傳媒及《蘋果日報》高層。據悉，本案的審訊將不設陪審團。

本案涉及7名被告，包括黎智英、壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光(筆名盧峯)和主筆楊清奇(筆名李平)。他們被控於2019年4月1日至2021年6月24日期間，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司及其他人，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。 除上列兩罪，黎智英另單獨被控兩項涉及勾結外國的罪行，指他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

案件編號：HCCC 51/2022