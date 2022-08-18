警接14宗港人被「賣豬仔」求助　劉達邦提醒小心月薪過高招聘

近日爆出多宗港人被「賣豬仔」至東南亞地區的案件，令人震驚。警方今日（18日）表示。最新確認今年內至目前為止收到14宗相關求助個案，報稱誤墮求職或網上情緣等騙局而慘被禁錮在外地，有關個案與入境處至今收到的17宗求助重疊。前油尖旺區議員余德寶亦指出，近日接獲兩宗有關港人被困緬甸的家屬求助，目前2人暫未受到暴力對待。而香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦提醒，雖然有港商會在東南亞國家設廠，但若月薪達8至10萬港元就不可信，必須小心。

余德寶今早出席電台節目時表示，兩宗求助均暫未受到暴力對待，但受害人情緒相當低落。其中一名被困港人曾接觸一名街坊游說投資加密貨幣，這名街坊最終被騙約1萬港元，該名街坊其後得知受害人是被迫行騙，有關家屬亦已報警求助。

劉達邦指出，一直也有港商在東南亞國家設廠並聘請港人到當地工廠駐守，但大多數聘請年紀較大的員工，一般而言會提供食宿，若為技術人員月薪約2萬多至4萬港元不等。而港商在設廠選址時亦會考慮交通、是否容易聘請工人等因素，靠近大城市的廠房治安較好，但若是位置偏遠的則較差。