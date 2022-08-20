應科院暑假實習計劃完滿結束　逾50名世界著名學府尖子參加

創科人材一直供不應求，培訓人才是業界首要目標。香港應用科技研究院今年推出「本科生暑期實習計劃」及「金融科技未來領袖學院」實習計劃，為期2個月，以實戰、行業分享等方式了解科研實況，冀實習生學成後能貢獻香港科研。計劃吸引了逾2,400份來自世界各地的申請，其中約50名來自香港、英國、美國及加拿大的尖子脫穎而出，並於昨日（19日）正式完滿結束。

為了讓實習生深入接觸香港的科研生態領域，應科院除了分派學生們到不同研發部門實戰工作，了解香港科研創新流程及金融科技研發項目的工作之外，更安排多個講座，邀請本港大型企業或機構的靈魂人物及專業學者講述心路歷程和分享成功經驗，又組織學生到中銀香港、中國人壽（海外）、Microsoft香港等大型企業進行實地考察，了解企業運作及香港創科行業的實況。應科院亦安排部份實習生到私人學習機構參與教授特殊教育需要（SEN）學童課程的實習，讓他們學習如何應用人工智能（AI）及物聯網感測（IOT）技術的科研成果，配合專業教育者的課程，為有特殊教育需要的學生改善學習問題。

到港實習的海外學生當中，有來自美國的麻省理工大學、哈佛大學、紐約大學等，及英國的倫敦大學學院、劍橋大學等，其中部分尖子更是首次來港。更有學生在香港IB考試中獲得接近滿分的44分。應科院行政總裁葉成輝博士表示，「培育新一代的本地創科人員，讓香港業界越見蓬勃同樣重要」。葉亦期望同學在學有所成後，將來為香港的科技發展而努力。