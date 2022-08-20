生產力局辦創科競技賽　280名資優生體驗嶄新科技

人工智能（AI）、雲端計算（Cloud Computing）、大數據（Big Data）等嶄新科技在職場上應用愈來愈普遍。香港生產力促進局近日舉辦一連兩日的「TechEd STEM創科競技賽」，為280名來自香港資優教育學苑的中小學學員安排4場互動科技尋寶競賽，讓學生透過遊戲學習嶄新科技，打好基礎迎接數碼時代。生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶表示，活動為有潛能的學生提供創科教育和發展機會，創科產業是未來趨勢，市場對科技人才有殷切需求。

參與競技賽的學生需在限時內，運用科技知識及發揮團隊精神完成各項挑戰。學生更參觀了綠色科技展館，認識到最新的智慧城市發展及綠色科技應用方案，以及透過與生產力局的年輕工程師交流，進一步了解創科人才的發展空間和工作機會。在交流環節上，學生和導師均就本地創新科技發展分享見解及建議，讓同學培養創科興趣及發表己見的信心。

馮嘉寶又指，生產力局致力培養學生對TechEd STEM的興趣，透過互動遊戲教授未來技能，藉以提升學生在創科領域上的知識及競爭力。學苑院長黃金耀亦指，透過遊戲讓學生掌握5G技術、網絡安全、以及工業4.0及物聯網等知識。黃期望能夠與生產力局繼續合作舉辦更多具趣味性的STEM比賽及活動，吸引更多年青人加入創科行列。