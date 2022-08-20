粉嶺北古洞北新發展區37幅地申增地積比　料建5.8萬伙

為發展北部都會區，政府透過申請放寬地積比以增加房屋供應。土木工程拓展署近日向城規會提交申請，要求放寬位於粉嶺北新發展區及古洞北新發展區共37幅住宅用地的地積比率和建築物高度限制。預料未來將可提供約5.84萬個新住宅單位，將有數以十萬計的人口遷入。

根據土拓署提交的文件顯示，位於古洞北新發展區內的5幅公營房屋及12幅私營房屋用地坐落在鳳崗、馬草壟、河上鄉一帶，擬議放寬地積比率至4.2至7.8，住用總樓面面積亦擬放寬至180.39萬平方米，料可提供約3.35萬單位。古洞北新發展區餘下階段發展的地盤平整及基建工程將於2024年開展，預計首批人口於2030至2031年遷入。

至於粉嶺北則涉及共20幅公私營住宅用地，包括11幅私營及9幅公營房屋用地。土拓署文件顯示，公營房屋用地將增加3成地積比，而私人住宅用地亦擬增加2成地積比，地積比率為0.29至6.5，並擬議額外加入非住用地積比率以容納擬議非住用設施，當中6幅公營房屋用地將加入「商店及服務行業」和「食肆」用途，以滿足居民日常生活所需。預料屆時將建約2.49萬個單位，較原有規劃增加3,683個公營房屋單位及1,484個私營房屋單位。