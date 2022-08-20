調查指生涯規劃有助學生確立職業方向　機構倡由初中開始推行

近年在疫情影響下青少年的生活模式出現了重大改變。為協助青少年繼續生涯規劃，浸信會愛群社會服務處與14間中學合作推行「青年生活世界設計」生涯規劃教育，而由去年起，服務處與理工大學團隊進行了為期兩年的成效檢討調查，發現學生參與計劃後，整體對職業方向的確立程度增加6%；思考未來發展時的希望感增加4%。經過檢討後，服務處希望應由高中至初中開始推行生涯規劃，並建議可為低收入家庭學生提供支援。

「青年生活世界設計」成效調查共訪問了255名參與計劃的學生，並對比122名沒有參與計劃的學生。結果顯示，參加計劃的學生，增加了2%學生對未來發展的重視；亦增加了3.5%學生被激發對實踐目標的能力感；但同時也有增加了約1.6%學生對未來發展的不安感。服務處認為計劃有助提升探索未來職業方向，不過學生也會因為擔心社會競爭激烈、未能適應社會轉變而增加對未來的不安感。

有參與計劃的學生表示計劃有助認識自我並規劃未來，建議可加入職業體驗等。服務處則建議，可由初中開始就為學生提供校本生涯規劃教育，而高中生則應提供至少每年一次的生涯規劃諮詢，並納入常規課程。