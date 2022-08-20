調查指生涯規劃有助學生確立職業方向 機構倡由初中開始推行
2022年08月20日 13:24
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浸信會愛群社會服務處與理工大學團隊進行了為期兩年的成效檢討調查。（李志湧攝）
近年在疫情影響下青少年的生活模式出現了重大改變。為協助青少年繼續生涯規劃，浸信會愛群社會服務處與14間中學合作推行「青年生活世界設計」生涯規劃教育，而由去年起，服務處與理工大學團隊進行了為期兩年的成效檢討調查，發現學生參與計劃後，整體對職業方向的確立程度增加6%；思考未來發展時的希望感增加4%。經過檢討後，服務處希望應由高中至初中開始推行生涯規劃，並建議可為低收入家庭學生提供支援。
「青年生活世界設計」成效調查共訪問了255名參與計劃的學生，並對比122名沒有參與計劃的學生。結果顯示，參加計劃的學生，增加了2%學生對未來發展的重視；亦增加了3.5%學生被激發對實踐目標的能力感；但同時也有增加了約1.6%學生對未來發展的不安感。服務處認為計劃有助提升探索未來職業方向，不過學生也會因為擔心社會競爭激烈、未能適應社會轉變而增加對未來的不安感。
有參與計劃的學生表示計劃有助認識自我並規劃未來，建議可加入職業體驗等。服務處則建議，可由初中開始就為學生提供校本生涯規劃教育，而高中生則應提供至少每年一次的生涯規劃諮詢，並納入常規課程。