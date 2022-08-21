科大夥環保組織合辦「好空氣挑戰賽」　19支中學生隊伍獲獎

香港科技大學環境研究所與健康空氣行動早前攜手舉辦「好空氣挑戰賽」，參與計劃的中學生透過專家講座、在線教程等活動，循序漸進地認識空氣污染相關知識及應對技能，然後學習編寫手機應用程式、製作簡單檢測儀等，創作出參賽作品。頒獎典禮及展覽於昨日(20日)在科大李兆基校園盧家驄薈萃樓舉行，由多名環境及科技專家組成的評審團在「硬件裝置」、「軟件系統」及「社會及藝術」3個組別中，各選出三甲及其他獎項，共19支隊伍獲得優秀殊榮。

「硬件裝置」組別的金獎及最具影響力獎，由嘉諾撒培德書院隊伍奪得，同學使用自行製作的空氣質素監測儀，實時量度及分析香港仔巴士總站、天后宮廟門口以及學校內的空氣數據，從而引起同學對社區空氣污染的關注。隊伍透過問卷調查，了解同學日常生活與香港仔社區的聯繫，審視空氣情況，提出適當建議。

「軟件系統」組別由寶血會上智英文書院的同學奪得金獎，隊伍設立了空氣污染問題網站，包含空氣污染數據、圖片及影片，讓公眾了解及意識改善空氣質素的責任。筲箕灣官立中學的同學則勇奪「社會及藝術」金獎，他們設計了「潔淨空氣桌遊」，玩家從遊戲中了解環境污染的現狀及影響，培養玩家環保意識。科大協理副校長(教學)馮志雄希望透過不同類型的活動，孕育出更多精英，為香港可持續發展作出貢獻。