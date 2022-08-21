劏房戶安裝獨立水錶後水費大降　租戶：有鄰居不需交水費

劏房戶不但居住環境惡劣，部分無良業主更濫收水電費斂財，早前就有業主因濫收水費，在九龍城裁判法院承認控罪，被判罰款5,000港元。發展局局長甯漢豪今日(21日)發表網誌，指去年修訂《水務設施規例》防止分間單位(劏房)業主向其租戶濫收水費外，亦推出一項為劏房安裝獨立水錶的先導計劃，以免業主向「劏房」租戶收回水費時發生爭議或誤墮法網。有劏房戶安裝獨立水錶後水費大幅下降，一季水費等於過往一個月收費，截至今年7月中已有12個先導計劃的申請個案成功獲批。

水務署於去年6月推出先導計劃及簡化申請安裝獨立水錶的程序，為合適的「劏房」租戶安裝水務署獨立水錶。居於深水埗的「劏房」租戶嚴小姐指，自安裝了水務署提供的獨立水錶後，水費支出減少，從前一個月需繳交80多元水費，現在一季才交80多元，她的鄰居現時甚至不用繳交水費。事實上，「劏房」安裝獨立水錶後，除了可避免業主和租客可能因水費分攤方法而產生的糾紛外，相關用戶亦如一般住宅用戶，可享有12立方米的免費用水津貼（約50元），因此先導計劃是一個能達致雙贏的方案。分間單位業主鍾先生亦歡迎先導計劃，因他害怕誤墮法網之餘，亦無意多收租客水費，水務署為其租客安裝獨立水錶後，節省了抄錶和計算水費的時間。

就有關申請資格而言，「劏房」業主或負責管理「劏房」的人士均可申請，但相關處所須作住宅用途，並分間為兩個或以上的單位（但通常不超過5個）；而個別「劏房」亦需有獨立供水系統。註冊用戶完成安裝水務署水錶後，個別水錶將有獨立水費單，清晰列明用水度數和費用。截至今年7月中，已有12個先導計劃的申請個案成功獲批，預計未來更多業主及租客了解計劃的詳情後，會主動提出申請。水務署會因應先導計劃的執行情況，按需要調整計劃細節。