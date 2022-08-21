房東收租當掃場　葵涌製毒工場跳樓毒鴛鴦及4同黨明提堂

葵涌製毒工場「跳樓」案告破，警拘亡命毒鴛鴦等6人！上周四(18日)晚上約7時，和宜合道一名大廈住客致電報案，指他剛才聽到其一樓單位對出平台傳出巨響，一看之下，發現兩名男女從上層躍下，而對方隨之闖入他的住所，經大門逃去無蹤。警方到場調查，得知該對男女從4樓平台墮至1樓，於是登樓了解，揭發相關單位空無一人，但從屋內搜出約10公斤懷疑可卡因、約40克懷疑氯胺酮(俗稱K仔)、約30克懷疑「冰」毒，以及攪拌機、可再封膠袋和電子磅等製毒工具，另起獲兩把牛肉刀及一支壘球棍，毒品總市值估達1,000萬港元。據了解，案發前曾有房東上門收租，懷疑有人誤會警員掃場，作賊心虛跳樓而逃，結果自揭罪行。

由於案情嚴重，案件交由葵青警區重案組跟進。探員在現場調查期間，先在附近截獲懷疑涉案的姓陳(19歲)男子及一名16歲少年，其後於石蔭邨拘捕一名姓劉(25歲)男子。警方經深入調查和大量情報分析，翌日(19日)於旺角拘捕一男一女(22及21歲)，他們報稱情侶關係，相信正是當日亡命逃走的人士，其中女方面部及手腳擦傷，估計是跳樓造成的傷勢，她在被捕後已送院接受治療。至昨日(20日)，警方再掩至同區一住宅單位，拘捕一名與案有關的15歲少年。

被捕人士分別報稱廚師、學生及無業，當中劉及22歲男子疑為製毒工場主腦，並且招攬案中其他青少年進行販毒。6人已被暫控「串謀製造危險藥物」罪及「串謀販運危險藥物」罪，案件明日(22日)於西九龍法院提堂。警方的行動仍然持續，不排除有更多人被捕。警方強調會繼續採取情報主導行動，主動及重點打擊毒販，而就本宗案件，警方亦將引用《危險藥物條例》第56A條，針對工場主腦利用青少年犯罪的行為，向法庭申請加刑。