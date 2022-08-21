土瓜灣派對房違規營業拘兩男　19人犯禁收告票

九龍城警區刑事部、九龍城警區特別職務隊、九龍城分區雜項調查小隊及紅磡分區雜項調查小隊於前日(19日)至昨日(20日)展開代號「犁庭掃穴」的打擊反罪惡行動，巡查多個區內娛樂場所。上周五晚上約11時，人員發現土瓜灣鶴園東街一工廈內，有一派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反防疫規例。行動中，人員拘捕兩名分別姓黃(35歲)及姓陳(20歲)男子，涉嫌違反防疫規例；人員亦在場所內檢獲約30克懷疑可卡因，該兩名男子亦涉嫌販運危險藥物被捕。另外，單位內11名男子、6名女子及兩名內地女子，涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)，人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，人員上周五晚約9時突擊搜查鴻光街一閣樓單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲兩副麻雀，一張電動麻雀枱及約2,000元賭款。行動拘捕一名姓英(56歲)女子，涉嫌「管理賭博場所」及違反防疫規例。另外，3名男子及一名女子(33至75歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)，人員遂向他們發出定額罰款通知書。

此外，人員於同日晚上在將軍澳拘捕一名姓周(41歲)本地男子，涉嫌車內盜竊。他涉嫌與今年2月至8月期間在區內發生4宗電單車車牌及行車證被盜案件有關。所有被捕人正被扣留調查。