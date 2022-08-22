城大研柔性太陽能電池　助開拓光伏地磚等產品

氣候暖化令人更關注減少二氧化碳排放及可再生能源的發展，香港城市大學材料科學及工程學系教授任廣禹及葉軒立團隊研發了第三代「柔性太陽能電池」，猶如菲林般輕薄又可彎曲，並將技術用於研發兼備光伏發電及隔熱節能功效的「透明智能窗戶」，獲得本港科創企業支持發展技術，促進光伏建築一體化(Building-integrated photovoltaics–BIPV)應用，以及開拓如「太陽能地磚」等嶄新性的光伏產品。

葉軒立指出，以傳統晶硅太陽能電池組成的大型地面電站，於近年在全球迅速發展。但對於山多平地少及高樓密集的香港，大規模開發太陽能受到局限。而第三代「柔性太陽能電池」以打印薄膜方式製造，大大減少太陽能電池的製造成本，增加開發更多智能產品的可能性。而他與團隊正研發更新型的太陽能電池，化學合成的有機半導體，適合於大面積「卷對卷」印刷加工，能大幅降低製造成本，而電池將更具有輕柔、半透明、顏色可調，以及兼具發電、隔熱多功能集成等。

天地綠色能源有限公司董事總經理程永泰則稱，「柔性太陽能電池」可更方便廣泛應用在大廈玻璃膜牆、戶外休閒設施，遠足小徑，偏遠流動供電、車船配套，養魚浮台，農光智能溫室等設施，新電池打印技術讓色彩和美感充分發揮支持建築設計，攜手落實和推動於日常生活上減碳節能。