港大學者曾解一系列重要難題　奪數學與計算機科學大獎

未來科學大獎委員會揭曉本年度得獎名單，香港大學謝仕榮衛碧堅基金教授(數學)及數學系講座教授莫毅明，榮獲數學與計算機科學獎的年度大獎，以表揚其於數學與計算機科學相關基礎的傑出成就。莫毅明將獲得100萬美元(約784.5港元)獎金，以支持其研究繼續發展；頒獎典禮將於今年10月22日舉行。

莫毅明於1975年畢業自聖保羅男女中學，1980年於史丹福大學獲博士學位後在美國普林斯頓大學任教，歷任哥倫比亞大學及法國巴黎大學教授，1994年回港在港大任數學系講座教授至今。他專門從事多複變函數論、複微分幾何與代數幾何學，而在數學界，他在純數學方面的宏觀視角著稱，並先後以綜合分析、代數以及幾何的一套方法解決一系列重要猜想與難題。他曾獲得多項榮譽和獎項，其中包括2009年美國數學協會伯格曼獎及2022年第九屆世界華人數學家大會陳省身獎，並分別於2015年及2017年獲選為中國科學院院士及香港科學院院士。

未來科學大獎成立於2016年，是由科學家、企業家群體共同發起的民間科學獎項。旨在獎勵在中國內地、香港、澳門、台灣取得傑出科技成果的科學家，以創新理念推動中國基礎科學的研究及發展，以創新科學精神啟蒙下一代，期望年青人能夠投身於科學、成就未來。未來科學大獎目前設置「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」三大獎項，單項獎金100萬美元(約784.5港元)。獎項由優秀科學家組成科學委員會專業評審，秉持公正、公平、公信的原則，保持評獎的獨立性。