涉勾結外國勢力　張劍虹等《蘋果日報》前6高層認罪

壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪，案件今日(22日)於高等法院進行案件管理聆訊，以商討案件審訊日期，及早前6名表示認罪的被告的答辯或將於開審前進行。

今天聆訊由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理，法官表示已撤銷報道限制，及就案件審訊排期事宜諮詢雙方法律代表日程，指案件應盡快排期審訊，屆時或未能遷就所有律師日程，而審訊預計需時30天。控方表示案件涉及12名被告，除黎及3間公司不認罪外，其餘被告均表示認罪，其中李宇軒及陳梓華早前已認罪，兩人的案件將於9月16日提訊；餘下另外6名被告分別是壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光(筆名盧峯)和楊清奇(筆名李平)，亦表示認罪，惟暫未排期進行答辯。法官就6名認罪被告的答辯，或安排在本案審訊前進行。另代表蘋果日報有限公司等3間公司的律師，表示保安局引用《港區國安法》凍結公司資產，公司早前申請就案件從戶口中提取資金以應付法律開支獲批准，但有關程序仍處理中，預料或下周能取得款項以委聘法律代表處理案件。

案中涉及的6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，他們與黎智英同被控於2019年4月1日至2021年6月24日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。除上列兩罪，黎智英另單獨被控兩項涉及勾結外國的罪行，指他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

至於3間涉案公司則分別為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、及蘋果日報互聯網有限公司。它們被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，以及串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及或複製煽動刊物共2項控罪，指3間公司聯同上述7名被告，在2020年7月1日至2021年6月24日期間、及2019年4月1日至2021年6月24日期間，分別干犯以上2項控罪。香港《蘋果日報》已於去年6月24日停刊；而壹傳媒有限公司則在去年12月15日被法庭頒令清盤。

案件編號：HCCC 51､52/2022､147/2021