港大中大15人獲選優秀青年科學家　每人獲200萬人民幣資助

中國國家自然科學基金2022年度「優秀青年科學家基金項目(港澳)」日前公布結果，香港大學今日(22日)表示，在港澳區25個名額中，港大有10個項目獲選，連續4年在所有院校中有最多年青學者獲獎。此外，香港中文大學亦有5位年輕科學家奪得殊榮，他們將每人獲得200萬元人民幣的資助，支持他們在香港進行研究，資助期限3年。

港大10名獲獎的學者，包括機械工程系助理教授周慈勇、計算機科學系助理教授吳陳沭、生物醫學學院助理教授黃淵華、兼屬藥理及藥劑學系及家庭醫學及基層醫療學系助理教授尹旭輝、藥理及藥劑學系助理教授汪衛平、數學系副教授許俊彥、生物科學學院助理教授Celia Marei Schunter、物理學系助理教授王晨杰、楊易，以及地理系副教授冉立山。

而中大的5位得獎教授，分別是決策科學與企業經濟學系黃軍飛、數學系李文俊、化學系王瑩、內科及藥物治療學系張翔，以及生命科學學院莊小紅。「優秀青年科學家基金項目(港澳)」自2019年起，開放給香港及澳門8間大學、未滿38歲的男性和未滿40歲的女性學者申請；項目旨在支持於基礎研究方面取得優秀成績的青年學者，在其自選的研究方向上進一步開展創新研究，以培養一批有望進入世界科技前沿的優秀學術人才。