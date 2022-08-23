2019年9月政總外暴動案　11名被告全部罪成　官指眾被告非無辜途人

2019年9月29日有示威者在銅鑼灣發起遊行，隨後更包圍金鐘政府總部，有人掟汽油彈和雜物，警方以水炮車和催淚彈驅趕，拘捕大批人士，並控以暴動罪。其中11人否認一項暴動罪，在區院經審訊後，今（23日）被裁定全部罪成，還押至9月9日量刑，期間分別待索閱背景及教導所報告。法官姚勳智裁決時認為各被告並非無辜的第三者或途人，而是選擇留在現場，組成暴動群體的一部分，互相支持及狀大聲勢，作為協助及鼓勵的一份子參與其中。

案中11名被告依次是張偉青（21歲，無業）、張凱欣（18歲，學生）、張銘彦（23歲，電腦技術員）、林卓軒（18歲，學生）、馮浩軒（26歲，文員）、何滿恆（19歲，學生）、鄭曉容（18歲，學生）、16歲姓梁學生、謝梓健（21歲，無業）、李穎欣（21歲，學生）及蘇家玉（21歲，學生）。他們被控於2019年9月29日，在金鐘夏慤道政府總部外一帶參與暴動。其中張偉青及馮浩軒因確診新冠肺炎而須要接受隔離，故今天缺席聆訊，該2人的案件則押後至9月5日再訊。

法官指各控方證人已如實道出當天事發情況，在反覆觀看現場多個片段及截圖後，認為示威者目標乃整個政總，示威者於事發20多分鐘內不斷攻擊政總，包括投擲汽油彈、破壞政總外水馬及縱火等，現場一帶已演變成暴動，且該群暴動人士不但無視警方警告而沒有散去，看來更變本加厲。各被告身處現場，知悉發生暴動，卻仍選擇留在現場，部分被告更有備而來，至警方突然衝出時於暴動群體中被捕。因此法官最終裁定11名被告均罪成。

案件編號：DCCC 239/2021