「長新冠」補健品熱銷　團體警告亂服或有副作用

港府防疫不力，豁免機組人員抵港免檢疫政策令變種新冠病毒Omicron傳入本港，引爆第5波疫情，全港逾140萬人染疫，當中不少人康復後患上俗稱「長新冠」的後遺症。有團體指，近期市面出現聲稱可預防或治療「長新冠」症狀的產品，但相關產品有可能產生副作用，呼籲服用前諮詢專業意見。團體將於本周六(27日)舉辦關於「長新冠」的健康諮詢日，市民可免費參加。

明愛專上學院社區健康關注站及香港醫院藥劑師學會合辦的「面對長新冠防治面面觀」健康檢查及諮詢日，將於本周六早上10時至下午3時30分，在位於將軍澳翠嶺里2號的明愛專上學院2樓舉行，參加者需符合疫苗通行證要求。當日活動包括BMI測試、脂肪比例測試、血壓及血糖測試，骨質密度測試、黃斑點病變測試、糖尿病風險評估及藥物諮詢服務；香港醫院藥劑師學會代表亦會主講「長新冠」專題講座。

主辦單位指，「長新冠」是指感染新冠肺炎後3個月內出現無法由其他診斷解釋的後遺症，而且持續至少2個月，而部份無症狀感染者亦有機會罹患「長新冠」。「長新冠」的症狀十分多，包括容易疲倦、氣促、失去嗅覺或味覺、腦霧等。這些症狀不但影響康復者的日常生活、工作表現，並對康復者造成困擾。因應社會大眾對「長新冠」的關注度逐漸提高，市面上亦開始出現不同聲稱可預防或治療「長新冠」症狀的產品，例如含蟲草、靈芝等中藥成份的保健品、滴雞精、益生菌等。但主辦單位稱，醫學界至今仍未對治療各種「長新冠」症狀的方法達成共識，而相關產品亦有機會導致副作用，甚或跟其他藥物出現相互作用，有機會降低本身的藥效，或對身體造成傷害；因此呼籲市民如欲服用此類產品，應先諮詢醫生或藥劑師的專業意見。