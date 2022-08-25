社署接2691宗確診津貼申請　逾8成患者獲批

不少基層因確診新冠肺炎被迫停工，手停口停下生活艱難。政府早前為本地確診的合資格人士提供一筆過5,000港元的恩恤現金津貼，其中一項申請資格是，申請人須在公立醫院留院治療新冠肺炎而面對經濟困難。社會福利署表示，截至周一(22日)共接獲2,691宗申請，其中2,358宗符合資格的申請已安排發放津貼，逾8成患者獲批津貼。

東網早前亦有報道，有曾經染疫的病人表示，雖符合計劃下其他要求，唯獨因未能入院，結果不獲資助，認為當局處理甩漏，且未有定期審視措施。而社署則指，其評核申請時會按需要向有關政府部門、醫院管理局或申請人僱主核查相關資料。合資格申請人可向其入住的醫院醫務社工提出申請或自行申請，也可委託親屬或代理人代為處理申請事宜。如申請人未能在接受治療期間完成申請，可在康復出院後盡快提交。

該津貼旨在消除可能受感染人士對接受病毒檢測的疑慮，並減少他們對因檢測而須入住公立醫院接受治療引致經濟困難的擔憂。申請人必須獲衞生署確認在本地感染新冠肺炎、現時受僱但不享有有薪病假或自僱，並因須在公立醫院留院治療新冠肺炎，而面對經濟困難。他們毋須接受特定經濟審查，但必須作出符合相關資格的聲明，並就其目前就業狀況提供基本資料。