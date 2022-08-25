車Cam直擊：捱泥頭車撞遺血路　六旬婦至今仍命危

深水埗上周六(20日)發生嚴重交通意外，一架泥頭車碾過1名橫過車道的六旬歲老婦，當場更遺下一道約5米長的血路，據悉該名老婦登時下半身被輾得血肉模糊、觸目驚心，事後被送院搶救，至今情況仍然危殆。事隔一周，紀錄事發一刻的車Cam突於網上曝光！

從涉事片段可見，該名姓麥的66歲老婦，推著一架手推車橫過位於保安道與東京街交界的一段行車徑時，疑恰巧步入涉事泥頭車的視野盲點，以致越過該輛泥頭車車頭之際，司機未有察見，遂驅車前行，釀生事故。該名老婦起初被涉事泥頭車撞跌，隨即被巨輪輾過，以致身上多處受傷，需即時送院搶救。

事緣上周六(20日)下午近5時，一輛泥頭車沿東京街北行，當駛至保安道與東京街交界，懷疑失控撞倒一名推着手推車過路的姓麥(66歲)老婦，麥婦捱撞後更疑被拖行，目測血路約有5米，有途人見狀，慌忙喝止司機停車。救援人員接報趕至，發現老婦身體多處受傷，昏迷被困車底，遂將其救出並送院搶救。警方事後封鎖現場，以便調查意外經過及原因，而涉事姓樊(36歲)司機未有受傷，在警車上協助調查，後以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，拘捕該名姓范司機，及後被扣留調查。