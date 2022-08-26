科大發現治療阿爾茲海默症新方向　有助設計新治療策略

阿爾茲海默症(AD)屬最常見的腦退化症類型，影響全球逾5000萬人口，是一種不可逆轉的疾病，暫未有效治療方法。香港科技大學晨興生命科學教授兼香港神經退行性疾病中心主任葉玉如領導的研究團隊，發現一種在AD發病機制中起關鍵作用的血液蛋白，有助設計創新治療策略，降低AD發病風險和改善患者病況。

早前研究發現，AD患者大腦中的免疫細胞，無法有效清除有害的澱粉樣蛋白斑(Aβ)，導致神經細胞功能失調，引起記憶喪失和認知障礙。科大研究團隊近日發現，血液中的可溶性ST2蛋白抑制免疫細胞清除Aβ。隨着年齡增長，血液和大腦中可溶性ST2蛋白含量增加，降低細胞清除Aβ的能力，導致Aβ累積。研究團隊還發現，患上AD的風險受遺傳因素影響。其中，帶有rs1921622基因變異的人士即使在年齡增長時，其血液和大腦中的可溶性ST2蛋白含量依舊會處於相對較低水平，因而風險亦較低。

以上發現揭示降低可溶性ST2蛋白水平可以是治療AD的一種方法，有助研發創新治療策略。該創新方法只須調控血液中的蛋白，與其他針對大腦的治療策略相比，更簡單安全。葉玉如認為，是次研究進一步提高了對AD發病機制的理解，為新藥開發提供了重要靶點，下一步工作是開發針對可溶性ST2的臨床干預措施，評估其在預防和治療AD方面的可行性。