中電公布屯元天大停電最終調查報告　電纜橋螢光燈起火引致

元朗朗屏電纜橋6月21日晚發生大火，導致天水圍、元朗及屯門大範圍停電。中華電力有限公司早前已完成調查，早前亦向政府提交報告，並於今日(26日)披露報告內容。中電認為起火成因很大可能是擴業街電纜室與鋼橋銜接點往橋方向約4米範圍的橫樑上，有螢光燈(俗稱光管)起火，火種跌到下方的通訊電纜，再蔓延至旁邊的通訊及高壓電纜，及後火勢由擴業街那邊蔓延至宏樂街的另一邊。

中電說該次火勢猛烈，導致電纜橋塌下及橋內很多裝置嚴重損毀，要找出確實的起火源頭十分艱巨。惟經查發現，6時半中電已收到市民舉報橋冒煙，半小時後才收到電纜警報，證明是外因起火引致電纜橋故障。根據調查小組所進行的化驗和分析結果，確認並無明顯迹象顯示火警由不正當行為引起，亦並非與電力負荷、電力保護系統、天氣或電有關。另外，中華電力輸電及供電業務部高級總監張寶中強調，採購光管時是依從業界標準，正常運作並沒問題，今日事件實屬罕見，亦引述消防專家稱今次火警十分罕見。同時，火勢令人員現場難以了解光管的情況，可能是由於光管某部件過熱引致，又說後備電源乃經屯門至元朗，與起火橋無關。

對於被問到電纜橋的絕緣設施是否不足，以致火勢蔓延，中電稱，橋的設計符合當年設計，已因事件改善其他橋的防火措施。為釋除公眾疑慮，中電稱在事發後立即檢視其餘4條電橋及內部設備的狀況，並為電纜橋加裝防火裝置，包括為電纜塗上阻燃塗層、安裝熱力偵測系統、加裝灑水滅火裝置，同時已更換所有螢光燈。調查報告亦建議包括低壓裝置管理，檢視電纜共用的基建設施內的低壓電力裝置，因應使用期及維修安排，制訂翻新或更換方案；並為電纜共用的基建設施內的高壓電力系統進行風險評估及可靠性檢討，檢視保安、防火及電纜分隔等措施的效果及可行性，進一步提升火警安全和保安措施。