8.28起收緊防疫措施　赴8人以上宴會　須出示快測證明

本港第5波疫情在過去兩周急升，由4,000多宗急增至8,000多宗。醫務衞生局局長盧寵茂今日(26日)表示，由於疫情嚴峻，醫院負荷逐增，故將推出新一輪的防疫措施，包括自下周日(28日)起進入宴會場所，須與進入酒吧一樣，出示24小時內快測無染疫證明，而表列處所的員工亦須每3日快測。

盧表示，「宴會」定義即是8人以上可同坐一桌的顧客，超過2枱在同一餐飲場所，在有共同目的下一同於餐飲處所用膳，如有12名顧客分兩枱用膳，亦會被視為「宴會」；至於快測證明方面，他表示有關人士提供照片亦可，並強調場所負責人要加強檢查。他又呼籲，市民應多做快測，但快測有限制，有病徵人士應求醫，不要參與聚集活動。另執法部門亦會加強執法，包括檢查「紅碼」人士有沒有違例，以及加強表列場所的突擊檢查；而在過去一個月，有關部門已在有關表列場所及食肆超過6.6萬次的執法，其中就未有疫苗通行證，包括「紅黃碼」人士發出11張定額罰款，及向無盡責的處所負責人發出4次檢控。

針對近期確診個案急增，盧又提到關注到有不少高級官員同事有確診，與社會確診個案上升，令人易受感染有關。當局將加強在政總的檢測，建議員工一周兩次核酸檢測，確保香港的「中樞」不會出現大爆發。暫時政府未考慮會「Work From Home(在家工作)」，不過視乎疫情變化，不排除任何方案。他強調必須盡快將上升的確診數字「拉平」，否則疫情持續上升，政府在別無選擇下，有可能收緊社交距離措施。至於境外人士檢疫安排，他認為「3+4」樣疫並不是實施很長時間，仍需要檢視以及改善入境人士的檢疫安排。