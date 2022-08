英皇珠寶首次參與香港結婚節　婚嫁首飾一站式選購

結婚是人生大事,當然要以最完美的一面示人,留下永誌難忘的回憶。無論新娘子穿上婚紗、裙褂或晚裝,都需要配合閃耀迷人的首飾珠寶作陪襯,令造型更添完美。於灣仔會展舉辦的第107屆香港結婚節,首次參與的英皇珠寶就為大家帶來各種結婚首飾,由訂婚鑽戒、結婚對戒、婚嫁鑽飾套裝以至足金婚嫁金飾都有,新人們可以一站式選購結婚當日所需首飾,為大日子做足準備。推介產品包括「By My Side 永伴隨結婚對戒」、「Bond of Two 我們倆結婚對戒」以及足金婚嫁金飾系列「囍悅。囍愛」,落足心思的設計,為新娘塑造優雅瑰麗的造型。

英皇珠寶於婚展期間更有多項限定優惠,包括精選足金婚嫁金飾中的足金貨品手工費全免、電鑄足金婚嫁金飾中指定龍鳳手鈪及頸鏈手工費25折、特選婚嫁對戒低至7折、限量10粒優質GIA卡裝美鑽及心型切割鑽石戒指優惠價低至HK$8,500起。另外現場亦推出多個婚享禮遇,包括:

1. 凡顧客於婚展期間購買任何珠寶貨品淨值滿HK$4,800或以上,將獲贈法式婚禮戒枕1個。

2. 凡顧客於婚展期間購買任何珠寶貨品淨值滿HK$7,800或以上,將獲贈幸福流沙首飾盒1個。

3. 凡顧客於婚展期間購買任何珠寶貨品淨值滿HK$13,800或以上,將獲贈14K淡水珍珠耳環1對、法式婚禮戒枕及幸福流沙首飾盒1個。

另外於婚展期間只要登記成為英皇珠寶會員,即可獲取時尚環保袋一個。一次過睇晒最新的婚禮首飾,兼且優惠眾多,各位準新人不要錯過了!

展位:香港會議展覽中心 Hall 1, M07-M10