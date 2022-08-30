自閉兒童遊迪士尼　接觸植物親親大自然

香港迪士尼與香港社會服務聯會及香港復康聯會合作，透過循道衛理楊震社會服務處，邀請一班自閉症兒童及其家庭近50人，參與由兩名演藝人員帶領的綠「識」園藝導賞，供較少機會到戶外體驗學習的小童遊覽迪士尼，並以不同感官接觸樂園的綠色環境，從中學習植物與日常生活的關係，親親大自然。

兒童先由活動教室內接觸樹葉、花朵等植物樣本，初步認識植物的構造，體驗植物的觸感和氣味。然後，導賞員帶領他們和家長一起遊覽樂園兩個園區，觀賞分別傾向自然、經常修飾的樹木和園景。育有4歲半專注力比較弱兒子的譚太表示，疫情下帶兒子到公園的機會減少，他在導賞下主動接觸植物，是他的大突破。

循道衛理楊震社會服務處代表鄭婷欣說，自閉症學童因興趣較狹隘，部分亦有感覺統合失調，他們面對環境轉變、接觸新事物及適應社會時，需要較多時間及循序漸進的引導。導賞活動令他們可按照自己的步伐，配合導賞員的引導，安心探索花草樹木，學習各種植物知識，並透過感官刺激，提升他們接納新事物的能力，讓他們更容易適應外界環境。香港迪士尼樂園度假區園藝服務經理陳慧慈提到，是次活動為首次邀請自閉症兒童參與園藝導賞，在設計導賞行程時需要更花心思，吸引他們學習人和植物的關係，愛護大自然。