土拓署研人工智能系統　無人機檢測工程缺陷　省時省力

為確保工地安全並提高效率，土木工程拓展署研發「智能隧道質量檢測系統」，以科技取代傳統人手危險的高風險作業。T2主幹路絕大部分位置均為隧道，需以預製組件組成，為確保組件質量完好，每件組件均要經過檢測。傳統人手檢測費時且較危險，最新以無人機搭載人工智能處理技術的「智能隧道質量檢測系統」檢測一件組件僅2分鐘，比人手檢測快5倍，節省逾8成時間。東拓展處署理總工程師黃志威表示，期望透過系統令前期建造過程質量更好，「將來維修保養就唔使做咁多嘢」。

六號幹線未來將接通油麻地與將軍澳市中心的車程，繁忙時間可由65分鐘車程大大減至12分鐘。而當中接通中九龍幹線及將軍澳藍田隧道的雙線雙程行車幹道，則為全長3.4公里的T2主幹路及茶果嶺隧道工程項目。T2主幹道有3.1公里為隧道，當中2.4公里為雙管海底隧道，總共由超過2.1萬件預製混凝土隧道結構組件砌建而成。由於海底隧道不斷承受巨大負荷和海底侵蝕，為確保質量要由工程人員作檢查，但傳統人手檢查方法耗時；加上隧道有約4層樓高，長時間高空工作對工人造成危險；配合施工及物流程序繁瑣複雜，故土拓署決定研發新系統以協助檢查工序。

土木工程拓展署與生產力促進局合作，用10個月時間、花費約200萬港元研發新系統，由今年起於T2主幹路及茶果嶺隧道工程項目上應用，目前整個T2主幹線已完成約4成，雙管海底隧道部分共建成約1,200米，當中約600米已利用系統完成檢查。對於以新系統取代人手檢查，黃志威認為能夠改善工地安全並簡化施工流程，同時可免去繁瑣重複的工作，期望系統收集到的數據亦可作「大數據」建立人工智能檢測模型之用，未來更可以應用於不同層面的工程項目上。