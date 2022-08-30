中醫界下月推免費新冠診療　名額5000個每人限10次

新冠肺炎後遺症的影響日益嚴重，為發揮中醫藥界齊心抗疫的團結精神，香港中醫中藥界聯合總會於今年9月組辦「攜手齊心—中醫藥新冠復康診療計劃」，統籌全港18區中醫師，現有500名醫師參與其中。計劃得到特區政府醫務衛生局全力支持，並獲中醫藥發展基金全額資助，將提供5,000個名額，為合資格的新冠康復人士提供最多10次免費中醫藥診療服務及每次診療後可獲最多5天的中藥劑量，盼以協助市民減低新冠後遺症的影響。

香港中醫中藥界聯合總會主席陳永光今日(30日)表示，現時新冠後遺症嚴重如疲勞、氣喘、記憶力差、味嗅覺出現變化、關節痛及抑鬱等症狀，中醫藥有診療皮胃氣虛的功能，因此對舒緩以上病症十分見效。他亦冀盼，藉今次的計劃可以加深市民對中醫的認識和信任。

香港中醫中藥界聯合總會會長李應生指，市民可選擇合適自己的診療地方，再隨機配對醫師，配對時間最遲為7天之內；選藥方面，市民亦可選擇飲片劑或顆粒劑，但不設代煎服務。