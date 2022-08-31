村霸伐林建私路　裝假狗鋪黃泥做騷　地政認裝天眼嚴防違法動土

新界土地亂象多，《東網》早年獨家踢爆相思灣村的違建道路及僭建碼頭等問題，惟相關的修復工程卻由政府部門「執手尾」及以公帑「埋單」，而昨日(30日)再有地政總署的外判人員到場，地政總署發言人指，西貢地政處擬於有關地點安裝閉路電視，以防止非法佔用或挖掘政府土地。對於不時有新界土地被大肆破壞，甚至被伐林違法建路，破壞生態環境，有環團表示，類似情況在本港多處均常出現，但違法者往往無甚後果，變相縱容罪案不斷發生，促請當局加強執法，並要求破壞者承擔修復責任。

曾到西貢一帶視察的長春社公共事務經理吳希文指，自然地貌被破壞後，雖然於大自然的規律下，假以時日能自我復原，但現時破壞者往往毋須對修復環境負責，變相將責任「外判」予大自然，因此希望修訂相關法規，要求破壞者承擔起修復環境的責任。而類似違法開墾的情況屢見不鮮，但甚少有人被控，成功被定罪者更是屈指可數，令相關犯罪更有恃無恐；雖能理解個案的舉證及檢控有一定難度，但當局仍需加強執法，亦可活用科技的可行性，增加檢控成功率，提升阻嚇力。

2020年10月，《東網》踢爆相思灣土地亂象，政府部門及後跟進違建道路及僭建碼頭的違規問題，有人在相思灣村伐林後以石屎興建一條道路，疑為日後發展丁屋群鋪路，並疑擔心東窗事發，及後鋪上黃泥「裝假狗」。相關部門在接獲舉報後，證實屬於違建道路。地政總署於同年11月開始修復該路，惟進度緩慢，更浪費公帑。

部門及後又在現場加建石躉和更亭，更凸顯該處的違法問題。而涉事公司早前已被規劃署票控和罰款，但至去年8月仍未將有關地段恢復原狀，再被規劃署票控。惟審訊中因控方呈堂的地界索引可能存有誤差，該公司被判罪名不成立。議員和法律界直指情況不理想，律政司和規劃署提告前應要做足搜證，弄清案中關鍵資料，在證據充足下提告才達致成效，否則只會浪費公帑。