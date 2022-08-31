前醫學會會長史泰祖誤將濕疹當疣　醫委會裁定專業失當發警告信

前醫學會會長、皮膚科專科醫生史泰祖涉嫌於2016年，誤診病人患有普通疣，亦無詳盡講解冷凍治療的利弊及可替代治療方案。醫委會昨(30日)召開紀律聆訊，裁定史泰祖專業失當罪成，惟考慮到被告人已吸取教訓，及其對醫學界及社區的貢獻，決定向他發警告信。史泰祖昨並無親自出席聆訊，僅透過代表律師承認錯誤。

案情指，2016年5月7日，投訴人吳女士帶女兒向史泰祖求醫，當時患者表示，腰部及大腿出現發癢的紅斑，手指和腳趾出現水泡。經診斷後，史泰祖認為病患部位為普通疣，並對其手指及腳趾上共24個病灶以冷凍治療。患者於治療後回家的路上，感受到劇烈疼痛，程度近乎暈厥，日常活動亦見困難。吳女士於5月12日，帶女兒向另一名皮膚科何醫生求醫，何醫生注意到患者的手指上長出許多小水泡，認為是汗皰疹(皮膚濕疹的一種)，故為患者切開引流、處方外用類固醇等藥物，數日後患者病情好轉。

醫委會昨召開聆訊，研訊小組在庭上解釋，疣是HPV病毒(類乳頭狀瘤病毒)感染而成的絲狀疣，通常不會帶來痕癢，特徵為病變中的黑點，代表血栓形成的毛細血管。Pompholyx則是一種在手指及腳趾兩側發展的濕疹，形狀為木薯狀囊泡，伴隨非常痕癢。研訊小組指，經審閱證據後，認為被告人誤診，亦未能在治療前，向患者及其母親解釋療法的利弊，以及替代治療方案。小組認為，被告的行為已低於香港註冊醫生的標準，裁定專業失當。惟被告人稱在事發後，已即時補救，例如設立會診制度，給予病人更多講解病情的時間等，故相信被告人已吸取教訓，認為再犯的風險很低；考慮到被告人對醫學界及社區的貢獻，以及所提交的表揚信，決定發出警告信。