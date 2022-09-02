屯元天大停電中電派100蚊心意券　議員批「孤寒」促電費減免

元朗朗屏電纜橋6月21日晚發生大火，令天水圍、元朗及屯門出現大範圍停電。立法會經濟發展事務委員會今日（2日）討論中華電力有限公司的電纜意外事件，當中多名議員批評中電為受影響住戶送100港元的「心意券」相當「孤寒」，直斥中電「蚊蚊計較，毫無誠意」，認為應大幅提高補償金額，惟中電未有正面回應；又批評中電就事故的調查是「自己查自己」，政府未有介入。而對於後備電力系統其中一條電纜事發時發生故障，有議員質疑電纜早已損壞數月卻未有維修，情況不可接受。

中電早前公布為受影響住戶送贈總值100港元的「心意券」，涉款2,000萬港元，心意券將適用於屯元天的參與商戶。不過，議員田北辰認為「心意券」補償過於吝嗇，直嘲「商場搞既優惠活動都唔知呢個數啦」，促中電應以電費減免等模式派2億予受影響用家作補償。不過中電未有正面回應未來「心意券」會否再加額，而環境及生態局局長謝展寰則表示中電與政府間有簽訂賞罰機制，今年年底將會再公布賞罰機制下中電需負的責任。

議員陸頌雄除對中電發放的「心意券」不滿外，亦質疑中電就事故的調查是「自己查自己」，沒有政府部門介入，擔心報告將打擊公眾信心。謝展寰則回應指，根據電力條例要求，電力公司若發生事故時需要向機電署署長提交報告，而報告亦有邀請獨立人士審核後才接納。議員張欣宇則就事發當晚的後備電纜損毀表示質疑，坦言「點解可以容忍佢（電纜）壞咗幾個月都唔整番！」，雖然中電就此解釋指該條電纜位處內地，而非香港，故調查及維修有困難，但張仍認為解釋令人難以接受，促局方及中電需再補交詳細回應。