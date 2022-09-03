美麻省理工研究指　mRNA新冠疫苗或破壞天然免疫力

新冠疫情持續，不少人選擇接種mRNA疫苗預防感染新冠病毒及染疫後出現重症。近日有美國和荷蘭的研究指出，mRNA疫苗或會破壞人類天然免疫細胞，影響短期和長期免疫能力，抑制與癌症監測、感染控制、細胞自動調節有關的關鍵機制。

來自麻省理工學院（MIT）等機構的美國科學家於今年4月刊登研究，指出接種新冠疫苗的免疫反應與感染新冠病毒不同，打疫苗會對I型干擾素造成嚴重損害，而干擾素是當細胞受到某些病毒感染後所分泌，具有觸發免疫系統防禦病毒功能的一種蛋白，分成I型、II型及III型。

科學家認為mRNA疫苗透過抑制I型干擾素及其級聯反應，破壞天然免疫能力，可引致激活潛伏感染、削弱防止新感染等一系列後果。此外，疫苗有機會令防止及偵測細胞內由基因導致惡性改變的系統失調，同時引起細胞吸收刺突糖蛋白，從而製造攜帶高水平刺突糖蛋白的外泌體，造成潛在嚴重炎症後果。論文指出，施打疫苗可減輕病狀很可能是因為干擾素作用減少，以至沒有觸發抵抗訊號，長期或會導致更嚴重疾病。一旦上述可能性全部實現，對數十億已接種mRNA疫苗的人有巨大影響。

另一份由荷蘭科學家進行的研究則指，mRNA疫苗除了觸發對新冠病毒的免疫機能，亦會改變人體製造炎症細胞因子等，並引起天然免疫系統的複雜功能性重新編程。