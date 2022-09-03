63廈納強檢　葵涌荔景紀律部隊宿舍上榜

再增63個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單。政府今日(3日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(4日至5日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於南區鴨脷洲邨、青衣長康邨及長宏邨重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.東涌海堤灣畔5座

2.粉嶺祥華邨祥順樓

3.粉嶺祥華邨祥景樓

4.筲箕灣愛東邨愛平樓

5.東涌藍天海岸1座

6.東涌藍天海岸2座

7.東涌藍天海岸3座

涉及多宗病例的地點如下：

1.鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓C2座

2.粉嶺嘉福邨福安樓

3.葵涌荔景紀律部隊宿舍2座

4.將軍澳叠翠軒3座

5.秀茂坪寶達邨達怡樓

6.觀塘安泰邨豐泰樓

7.葵涌荔欣苑荔林閣

8.將軍澳厚德邨德澤樓

9.藍田興田邨彩田樓

10.將軍澳峻瀅II第1座

11.將軍澳彩明苑彩榮閣

12.鑽石山鳳禮苑鳳欣閣

13.屯門友愛邨愛禮樓

14.沙田穗禾苑慶宏閣

15.大圍美松苑康松閣

16.沙田碩門邨瑞碩樓

17.粉嶺景盛苑俊景閣

18.將軍澳寶盈花園1座

19.馬鞍山錦泰苑錦興閣

20.荃灣海濱花園海雲閣

21.將軍澳厚德邨德康樓

22.屯門新屯門中心2座

23.荃灣麗城花園3期6座

24.石硤尾石硤尾邨美禧樓

25.將軍澳新都城1期3座

26.牛頭角彩德邨彩義樓

27.將軍澳日出康城領凱9座(左翼及右翼)

28.紅磡海濱南岸7座

29.青衣長康邨康祥樓

30.筲箕灣愛蝶灣5座

31.屯門御半山2A及2B座

32.九龍城啟晴邨悅晴樓

33.大埔逸雅苑逸榮閣

34.沙田小瀝源路72號海泓閣

35.葵涌葵馥苑樂葵閣

36.沙田沙角邨銀鷗樓B座

37.大圍景田苑文心閣

38.馬鞍山銀湖‧天峰1座

39.天水圍嘉湖山莊賞湖居2座

40.屯門良景邨良英樓

41.藍田啟田邨啟信樓

42.紅磡海濱南岸5座

43.天水圍天盛苑盛坤閣

44.屯門兆麟苑詠麟閣

45.油塘鯉魚門邨鯉生樓

46.何文田常樂街3號冠熹苑

47.屯門新屯門中心8座

48.青衣長宏邨宏勇樓

49.天水圍天晴邨晴海樓

50.青衣偉景花園4座

51.大圍美田邨美秀樓

52.九龍城德朗邨德琦樓

53.鑽石山宏景花園2座

54.馬鞍山恆安邨恆海樓

55.沙田濱景花園5座

56.大埔怡雅苑怡禮閣