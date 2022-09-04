5歲抗癌小戰士病情再惡化　母親：珍惜「賺回來」的每一天

本港5歲的「神母小戰士」Sheldon，患有罕見病「神經母細胞瘤」第4期，即使曾赴西班牙接受治療，也曾進行化療、電療、抽骨髓等，依然未能完全控制病情。其母今日(4日)在社交平台發文，灰心表示一直未有更新狀況的原因，是「在等待有好的消息，可惜最終也等不到」。不過，她感謝醫生的提醒，認為「與其痛苦地在倒數每一天，何不好好地珍惜賺回來的每一天」，故冀望兒子在賺回來的每一天，可過得平安快樂，不再感到痛苦。

Sheldon母親指，自從Sheldon臉上的腫瘤急速生長，影響其視力、呼吸和進食後，兒童醫院和瑪麗醫院立即在短時間內為他安排電療，惟腫瘤不但沒有縮小，而且病情亦不受控制，他甚至前幾天突然流大量鼻血，另因為血小板太低，最終需要專科幫助下才能成功止血。她引述醫生指，Sheldon隨時有過度出血的情況，血液會倒流口腔令呼吸困難，甚至引致窒息。

另外，嗎啡亦未能完全止到他的頭、眼、臉、口、頸、背和四肢的劇痛，全身不適令他忍不住發脾氣，只可採用鎮靜劑令他入睡，盡量不感到痛楚。臉上的腫瘤也令他的牙齒傾倒、上下顎牙肉互相摩擦，不能正常地進食和說話。電療導致其口腔黏膜破損，滿布血絲，「連漱口也感到非常疼痛」。加上他惡心的情況比較嚴重，不能進食，四肢瘦得如火柴一樣。Sheldon母親故忍不住問醫生他的情況能活多久，醫生的回答卻提醒她，要「當每一天也是賺回來」，又盼望主能繼續保守他。