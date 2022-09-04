詐騙車手參賽資助　治安警副警長判緩刑兼撤職

澳門保安司司長辦公室今日(4日)公布，治安警察局1名副警長涉嫌偽造文件，詐騙澳門基金會赴外賽車資助，經局方完成有關紀律程序，保安司司長已於上月24日批示對該名副警長處以撤職處分。案件亦已在今年3月確定裁判，該名副警長被判囚1年半，緩刑2年。

廉政公署調查發現，涉案的副警長為收取「2012年度本地車手申請赴外比賽」的資助，將隊友在兩場比賽所取得的成績交予澳門基金會，作為自己參加相關賽事的證明，從而騙取有關資助，惟他本人並沒有參賽。副警長其後又涉嫌使用虛假資料，向基金會申請2013年的赴外比賽資助，再次騙取資助款項。上述犯行均已涉嫌觸犯《刑法典》規定的偽造文件罪及詐騙罪，案件已移送檢察院處理。

至2018年4月11日，治安警察局展開立紀律程序調查，並依法對副警長作出處分。案年至去年1月29日在初級法院刑事法庭開庭，並作出上述判決；至今年2月24日中級法院合議庭駁回上訴，維持原判，案件裁判於3月14日轉為確定。治安警察局亦表示，已責成轄下各單位加強對人員的監督，且作出嚴正訓示，要求所有人員注意紀律操守。