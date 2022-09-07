兩漢馬路大打「泥漿摔角」　撞欄攬腰上演怒火街頭

今晨(7日)時分，兩名黑衣男子在灣仔軍器廠街上爆發打鬥。今日網傳一段事發於早上9時03分、長約40秒的影片，直擊兩名躁漢公然在軍器廠街一號行車路上大打出手，即席上演泥漿摔角。由於現場停泊兩架小型貨車，有人思疑涉事兩名打鬥男子即為車輛司機，因駕駛問題起爭執，繼而爆發肢體衝突。警方稱，留意到涉事網片後已展開調查，並即日拘捕2名分別31歲及32歲的涉案男子，同控以「公眾地方打架」罪名。調查顯示，兩人在今早約9時因瑣事爭執，其後打架，2人均無表面傷勢，案件後由灣仔警區刑事調查隊第6隊跟進調查。

從片中可見，軍器廠街某截車道交匯處附近，有兩男不知何因，突於馬路中央相互推撞，其中一人更驟然暴起，向前環腰猛撞，力氣之巨，迫使與之打鬥的另一男子急退6、7個身位，直至背撼路邊圍欄方至停下。雖一方險遭「攔腰斷」，惟兩人打鬥尚未停歇，貼至鐵欄處時仍同泥漿摔角般久纏不下，其中一人不斷環腰鎖敵，另一則箍頸以待，兩人均不時「偷雞」互施重拳，續鬥不休。

由於戰況激烈，遂引網民熱切討論，不少人揶揄「咁型喺警總出面打交，不過無人理嘅？」、「唔知要打幾多分鐘先有人嚟維持治安呢？」更有人指兩男此番親暱「互擁」，場面「旖旎」，故戲稱「兩個男人熱情擁抱，好似久別重逢嘅小情侶一樣，好有愛」，亦有好事者留言笑稱，「巴士佬應該落車做拳證」。