香港故宮推唐宋書畫展最終回　展出10件國寶名作1個月

顧愷之所繪的洛神賦全圖描繪了主人公與洛神從邂逅到分離的多幕場景。

香港故宮文化博物館開放公眾近兩月後，博物館今日(7日)起1個月展出「國之瑰寶——故宮博物院藏晉唐宋元書畫」最後一期共10件國寶級中國書畫經典名作，包括有傳為東晉繪畫名家顧愷之(346–407)的千古名作《洛神賦全圖》(南宋摹本)、唐代著名書法家歐陽詢(557–614)的《行楷書張翰帖》(唐摹本)，以及南宋宮廷畫家李嵩(1166–1243)的《錢塘觀潮圖》等，展品於展期完結後將送回北京故宮博物院在庫房「休眠」至少3年，期間不能展出。

《錢塘觀潮圖》為現存最早展現錢塘江漲潮盛景的畫卷之一，此畫還體現了香港在保護國寶書畫方面所做出的重要貢獻，講述了香港與故宮博物院之間的動人故事。此畫早於1950年代由國家成立、負責營救國家珍貴文物的「香港秘密收購文物小組」在港回購，後入藏故宮博物院。「國之瑰寶」展覽由香港故宮與北京故宮聯合主辦，共展出35件中國書畫史上的經典名作。這些晉、唐、宋、元稀世瑰寶均為國家一級文物，部分還是書畫家的傳世孤本，經歷了數百年甚至逾千年流轉。展品分3期展出，每個展期約為1個月。

在「國之瑰寶」展期結束後，香港故宮將推出「藝苑尋珍——列支敦士登皇室收藏名品」展，首度於香港展出來自歐洲列支敦士登皇室的藝術珍藏，包括有歐洲17世紀巴洛克時期最著名的畫家彼得．保羅．魯本斯（Peter Paul Rubens, 1577-1640)與安東尼．凡．戴克(Anthony van Dyck, 1599-1641)的代表作，觀眾可以從中了解歐洲皇室的藝術收藏品味與生活方式，以及中國藝術對列支敦士登皇室收藏的影響，預計於今年11月上旬開幕。