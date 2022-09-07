75廈納強檢大埔佔15幢　觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍再上榜

再75增個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，其中大埔佔15幢大廈，另觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座亦上榜。政府今日(7日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(8日至9日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。

污水驗出病毒的地點如下：

1.大埔大埔花園A座

2.大埔大埔花園B座

3.大埔大埔花園C座

4.大埔大埔花園D座

5.大埔大埔花園E座

6.大埔大埔花園F座

7.大埔大埔花園G座

8.大埔大埔花園H座

9.大埔大埔花園J座

10.大埔大埔花園K座

11.大埔大埔花園L座

12.大埔大埔花園M座

13.大埔大埔花園N座

14.大埔大埔花園P座

15.牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺1座

16.牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座

17.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街37至39號

18.荔枝角美孚新邨第三期百老匯街41至43號

19.荔枝角美孚新邨第三期百老匯街45至47號

20.荔枝角美孚新邨第二期吉利徑2至4號

21.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街33至35號

22.北角英皇道183號利都樓

23.北角電氣道254至280號華凱大廈A座及B座

24.北角英皇道193至209號英皇中心

涉及多宗病例的地點如下：

1.觀塘安達邨仁達樓

2.屯門欣田邨綠田樓

3.九龍城德朗邨德珊樓

4.觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座

5.黃大仙翠竹街6號鵬程苑

6.鴨脷洲利東邨東業樓

7.觀塘安泰邨恒泰樓

8.沙田乙明邨明信樓

9.柴灣興華一邨卓華樓

10.粉嶺華明邨禮明樓

11.將軍澳怡明邨怡情樓

12.天水圍嘉湖山莊景湖居4座

13.粉嶺花都廣場2座

14.天水圍俊宏軒5座

15.大埔廣福邨廣平樓

16.荃灣荃灣中心貴陽樓

17.筲箕灣興東邨興祖樓

18.屯門山景邨景富樓

19.屯門富泰邨秀泰樓

20.油塘油麗邨卓麗樓

21.上水寶石湖邨紫晶樓

22.馬鞍山富安花園17座

23.慈雲山慈樂邨樂合樓

24.將軍澳和明苑和暉閣

25.沙田駿洋邨駿逸樓

26.上水清河邨清平樓

27.黃大仙黃大仙下二邨龍泰樓

28.荃灣麗城花園3期4座

29.葵涌石籬二邨石華樓

30.深水埗榮昌邨榮傑樓

31.天水圍天瑞二邨瑞業樓

32.屯門湖景邨湖月樓

33.大角咀港灣豪庭4座

34.葵涌賢麗苑賢德閣

35.牛池灣彩雲一邨長波樓

36.元朗朗善邨善愛樓

37.柴灣富怡花園5座

38.葵涌葵盛東邨盛安樓

39.將軍澳清水灣半島7座

40.觀塘凱滙1座

41.柴灣藍灣半島2座

42.馬鞍山富寶花園11座

43.元朗新時代廣場5座

44.葵涌荔景邨樂景樓

45.鴨脷洲海怡半島怡雅閣

46.天水圍天瑞一邨瑞泉樓

47.將軍澳寶盈花園4座

48.鰂魚涌英皇道997號惠利大廈

49.柴灣茵翠街9號悅翠苑

50.藍田德田邨德義樓

51.長沙灣海麗邨海雅樓