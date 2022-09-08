環保署擬明年平整曾咀焚化爐選址　稱地區生態價值不高

港府擬於屯門曾咀中部煤灰湖興建第二座焚化爐I·PARK2，環境保護署計劃將選址內的粉煤灰推平，並在已平整的粉煤灰表面，覆蓋最少一米厚的一般填料，旨在為政府未來發展提供平坦並可建設用地，而部分工地會用作臨時重置回收園林廢物的「林．區」，預料工程暫定於2023年進行，施工期約為10個月。

是次工程會清除荒地、已發展區、草地和海堤的植物，但當局說相關地點上的植物主要是荒地植物和外來植物，而草地上只錄得小量草本植物種類，故工程項目不會對具保育價值的植物造成直接影響。因此，項目預計對植物造成的影響只屬輕微。而文件中引述去年的生態調查指，在煤灰湖共錄得40種鳥，其中13種具保育價值，包括蒼鷺和骨頂雞；同時亦記錄到小鸊鷉的鳥巢和幼鳥。

但文件指，該生態棲息地只屬人工生態棲息地，而附近還有其他相若的替代棲息地，故上述棲息地不大可能是這些動物的主要生態棲息地。在項目工地內沒有發現值得關注的繁殖和棲息行為，故項目預計因為失去生態棲息地而造成的生態影響只屬輕微。而除了林地和煤灰湖的生態價值屬偏低至中等之外，文件指大部分項目工地內都只有偏低或十分低的生態價值。因此毋須就相關損失採取緩解措施。