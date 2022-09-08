疫市繳納稅項270億　馬會公益投放336億　年內連破新紀錄

香港賽馬會公布截至6月30日的2021/22財政年度業績，新冠肺炎疫情雖影響部分運作，但馬會堅持「馬照跑」，年內創出破紀錄的2,900億港元投注額，除336億港元回饋社會，刷新紀錄之外，馬會繳納政府的270億港元博彩稅、利得稅及獎券基金撥亦創新高，即年內創出2項新高紀錄。另外，已審批慈善捐款增至66億港元，當中包括14億港元為應對疫情之用。另外，馬會董事局今日(8日)公布選舉結果，利子厚當選第26屆馬會主席，另外，胡家驃、龔楊恩慈及馮婉眉則獲選為新任董事。

期內，賽馬投注額於2021/22財政年度上升3.1%至1,404億港元；以馬季計算，則上升3.0%至1,405億港元。馬會於2021/22財政年度繳納的賽馬博彩稅，上升2.9%至141億港元；以馬季計算，亦上升2.8%至141億港元。

縱然來自香港顧客的賽馬投注額，因場外投注處在第五波疫情期間暫時關閉而輕微下跌，賽馬投注額的主要增長動力來自匯合彩池，本馬季的匯合彩池投注總額上升11.1%至257億港元，佔整季賽馬投注總額18.3%。

馬會表示，即使疫情導致場外投注處需要暫停開放，但在博彩科技下，馬會仍能與顧客保持緊密連繫，現時90%的投注額是來自網上及流動平台。馬會同時透過開辦匯合彩池、拓展海外市場，賺取可觀的額外收入，以本馬季為例，匯合彩池的投注額佔賽馬投注總額18.3%。這些額外收入，造就馬會於本財政年度創下破紀錄的業績，更重要的是，得以加大對社區的支持。