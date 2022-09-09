英女王伊利沙伯二世駕崩享年96歲　查理斯繼承王位

英女王伊利沙伯二世周四（8日）駕崩，享年96歲。白金漢宮在一份聲明中表示，女王今周四下午在巴爾莫勒爾安詳地去世。隨着英女王駕崩，英國首相卓慧思宣布，王儲查理斯將繼任新國王，是為查理斯三世。白金漢宮的聲明中稱表示：「國王與伴妃（卡米拉）國王和王后今晚將留在巴爾莫勒爾，明天將返回倫敦。」溫莎堡已下半旗致哀。

英女王駕崩後，英王查理斯發表聲明，表示其母的去世是他和家人最大的悲痛，對此沉痛哀悼；全國、全英聯邦、以致全世界亦會深深感悟她的離世。英媒報道，全國哀悼期已開始，將持續到女王的葬禮，預計葬禮會在女王駕崩後10天舉行。

英女王伊利沙伯二世一生見證國家興衰及時代變遷，王室顯赫程度及在國內重要性亦隨之而走下坡。在國民要求廢除君主立憲制倡議聲中、王室尊嚴受桃色醜聞影響而風雨飄搖之際，她仍努力爭取民心，力保王室威信。

在英國，王室曾經擁有絕對權力，地位極之尊貴。即使實行君主立憲制後，王室多年來仍備受尊崇。56歲的英王喬治六世1952年因肺癌駕崩，因為膝下無子改由長女伊利沙伯二世繼位。

當時年僅25歲的伊利沙伯二世正在訪問非洲肯尼亞，並與丈夫菲臘親王登上一間樹屋參觀，期間收到父親賓天噩耗。她登樹前身份仍是公主，返回地上一刻已搖身一變成為女王，霎時肩負起重建國家，以及穩定人心重任。