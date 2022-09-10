港大揭青少年自殺率顯著增長　學業及家庭問題成主因

國際防止自殺協會(IASP)將每年的9月10日定為世界防止自殺日，旨在提升全球各地對防止自殺的關注。香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心今日(10日)公布本港最新自殺數據，本港整體自殺率由2020年的12.1，上升至2021年12.3；青少年自殺率亦有顯著增長，2021年15歲以下的自殺率上升至歷史新高的1.7。教育心理學家分析，學童自殺原因主要與學校、家庭壓力有關。

中心教育心理學家梁佩宜表示，學童自殺集中於高年級，學校上大多與學業壓力有關，例如疫下學校轉為半日面授課，或稍早時間的特別的暑假等，學童霎眼要面對公開試，會難以適應當中的轉變，從而產生壓力，並感到困難。在學業及社交受影響下，表達情緒能力或出現問題而自殺。中心培訓顧問張鳳儀則稱，學童也要面對家庭壓力，自殺個案中有39.4%曾提及就使用手機、電腦時數問題，常與家人爭拗，又或是家長要求過高，加重子女學業壓力，另亦有21.1%曾提及與媽媽關係緊張，包括埋怨自己出身是錯誤和不及其優秀等。

研究亦顯示，整體高齡人士的自殺率一直較其他年齡組別高，當中60歲或以上男性的自殺率較前年的24.3，大幅升至去年的27.3；女性自殺率則稍微下降，由前年的14.9下跌至去年的14.6。中心總監葉兆輝坦言，隨著人口老化，高齡人士自殺數目將增加，尤其在疫情及移民潮下，這群人常被忽略而感孤單，惟現時對長者支援明顯不足。葉續稱，研究指長者的自殺原因多集中於生理健康上，過去亦有不少末期患者及其家屬因長時間的等待，致不能醫治，同時需承受治療副作用之痛楚，而表示望安樂死。談到本港實施安樂死的可行性，他稱中心宗旨一向「尊重生命，尊重個人選擇」，但強調不是妥協；又稱現時最根本問題是醫療系統不完善，令病人治療期間均受龐大痛苦，建議當局理應著手檢討處理，待本港日後有堅穩的醫療系統基石時，再討論是否安樂死。