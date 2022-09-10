涉發布煽動性「羊村」繪本　言語治療師總工會5人各囚19個月

已被撤銷登記的香港言語治療師總工會，前年6月4日開始發布3本被指有煽動成分的兒童繪本。5名時任成員在擬發布該系列第4本繪本前被捕，並同遭起訴1項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。5人不認罪受審，本周三（7日）被判罪名成立，國安法指定法官郭偉健下令5人須還押至今日中秋節（10日）才聽取求情與判刑。最終5人在區域法院各被判處監禁19個月。

5名被告依次是工會主席黎雯齡（25歲）、副主席楊逸意（27歲）， 秘書伍巧怡（28歲）、司庫陳源森（25歲）及理事方梓皓（26歲）。控方在開案陳詞中指，各被告分工合作，共同創作《羊村守衞者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》3本繪本，免費分發並舉辦親子讀書會。法官的裁決判詞指出，3本繪本的最大問題是在於每個故事結尾，作者都會向兒童讀者表明，上述故事是真實發生的，明言他們就是羊，而將會傷害他們的狼，正是港府及中央政府。繪本出版人明顯拒絕接受香港在回歸後的憲法秩序，引導讀者憎恨特首、警方等，又令他們對新移民產生不滿，深化居民間的敵意和仇恨，令他們相信唯一應對方法就是反抗，裁定3本繪本均有煽動意圖，而這並非單單源自文字，而是這些文字在兒童腦海中所產生的效果。

黎及楊分別解除其代表律師，選擇親自求情。黎於求情中欲反思言論自由是否有限制及無代價，隨即被法官以政治宣言為由以打斷其發言。法官又指，如果黎不服定罪大可作出上訴，「終院有外國法官，我哋法院無可能隻手遮天」，況且黎的陳詞對判刑毫無幫助。黎最終不再求情。接下來楊求情指，3本繪本屬於散播謠言或是影射歷史，只能由人心審判，但她不後悔「企喺羊嗰方」及其抉擇，唯一的後悔是她趕不及在被捕前，出刊更多繪本及對繪本質素有更多執着。其餘3名被告繼續由代表律師代為求情，方的代表律師在結尾時提及今日適逢中秋，冀法官能夠顧念被告同樣盼望人月兩團圓而輕判。

案件編號：DCCC 854/2021