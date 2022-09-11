機電署研發新系統　預測升降機電梯事故

升降機和電梯意外一宗都嫌多，機電工程署研發出兩款應用於升降機及自動梯的監測裝置及系統，包括智能升降機移動監測裝置（i-EMSD）及智能數碼自動梯監測系統（i-DEMS），能夠預測事故，在事故發生前向使用者發出警號。署方表示，升降機及自動梯數目每年遞增，要確保全港逾7萬部升降機及1萬條自動梯運作安全並不容易，因此決定將「靈活創新」及「治未病」精神融入規管當中，減少意外發生機會。

i-EMSD由2021年開始研發，利用人工智能運算及影像分析技術，監察升降機移動時的物理及機械數據，能夠偵測機廂門運作不良，出現平層不準等情況，能夠預測事故，在事故發生前向使用者發出警號，裝置可適用於不同類型的升降機。i-EMSD的內置加速器可記錄升降機移動及震動數據，預先偵測有機會出現損毀的部件，提醒工程人員保養及維修。另一發明i-DEMS由2018年開始研發，集結光纖光柵和其他高精度傳感器的數碼系統，收集扶手電梯的部件實時操作數據作數據學習後，透過雲端運算技術來識別部件出現故障前的訊號，再經手機應用程式通知保養人員。

該系統曾安裝在15條扶手電梯上試用，包括2017年發生過電梯意外的朗豪坊商場、金鐘道政府合署、中半山自動行人電梯等。署方表示，相關電梯在試用i-DEMS期間，大大減少了與機件故障有關的事故。機電署高級工程師區子威說，可運用多年經驗及創新思維，帶領業界研發兩個實用智能監測裝置，保障市民安全，十分有意義。