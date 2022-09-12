「3+4」實施後輸入個案無升幅　梁子超倡11月前改用「0+7」

有專家認為，本輪BA.5的浪潮已至高峰點附近。(袁志豪攝)

本港放寬「3+4」檢疫安排滿一月，根據衞生防護中心提供的數據，每天新增的輸入病例維持在200至300宗，過去一周更維持在200宗以下，而抵港第4至7日的確診數字亦未有明顯升幅，大約在日均50宗的水平。防護中心傳染病處主任張竹君今日(12日)在疫情記者會上表示，當局會不斷檢視檢疫安排，會視乎情況調整，並適時公布資訊。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時暑假已結束，亦是旅遊淡季，故入境人數會減少，預計即使進一步放寬入境檢疫安排，輸入個案壓力不大。他續指，本港現時疫情的單日新增個案，由本月8日達11,091宗後，9日起開始回落，認為本輪新變種病毒BA.5的浪潮已至高峰點附近，因此政府有條件於11月前放寬至「0+7」。

梁解釋，預期本港於10月至11月舉辦多場大型活動，12月聖誕假期亦是出行旺季，故政府在11月前部署「0+7」，便有足夠時間檢視相關措施效果，並進一步改善入境檢測、疫苗通行證等安排。