前警員涉逼幼子手淫案　今引導陪審團料明退庭

前警員涉嫌要求年幼兒子齊齊看色情影片自瀆，甚至向兒子直播與妻行房之案件踏入尾聲，高院原訟庭法官李運騰今（13日）開始引導陪審團，料明天陪審團會開始退庭商議裁決。

代號FSL的被告，被控7項向年齡在16歲以下的兒童Ｘ作出或煽惑作出猥褻行為，及3項作為交替控罪的殘暴對待兒童罪，控罪所涉及的事件發生於2016年至2018年，X現年已15歲。法官引導陪審團時指據X稱，被告每周、甚至曾經每天播色情影片，及要求X一起自瀆，並曾直播被告及妻做愛。

法官續稱，控方在本案中只依賴4件事情作檢控基礎，第1次是被告在家播片，X初次脫褲手淫。第2次則是X拒絕手淫，被告取出藤條作勢打他，他於是就範。第3次是凌晨時分，當時母親在房內睡覺，父子在客廳看英超期間，被告要求X自慰，X拒絕，被告即取被套及刀威嚇，X惟有就範。最後1次則是被告帶X到澳門，在酒店播片自瀆。法官表示，本案關鍵是X證供的可信性，又提醒陪審團要獨立考慮每項控罪，要達致毫無合理疑點才可定罪。

案件編號：HCCC 251/2021