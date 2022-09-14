東方日報A1：蟲鼠組外判工　除罩歎支煙　捉鼠等陣先

本港鼠患問題持續，捉一隻老鼠平均要耗費一萬大元；政府早前高調宣揚改善環境衞生，又列出全港數百個包括鼠患問題在內的衞生黑點，向市民展示打擊全港鼠患的決心。然而負責滅鼠工作的食物環境衞生署屢欠監管，防治蟲鼠服務承辦商卻再被揭「蛇王」！有市民在天水圍一處行人道外，直擊多達15名穿着制服的外判工人，坐在行人路及山邊「攤抖」，他們不但阻塞行人通道，有礙觀瞻之餘，更有多名男子拉下口罩吸煙吞雲吐霧，行為令人側目。食環署證實相關人士違規，並已懲治有關承辦商及將員工「除罩」吸煙事件，轉介執法部門跟進。立法會議員促請部門加強巡查及規管外判員工，同時認真檢視及提升滅鼠成效。

市民陳先生日前早上經過天水圍蝦尾新村路的行人路時，赫見10多名穿着印有食環署承辦商字樣的啡色制服男女，分批坐在行人路旁的山坡，部分人倚着欄杆聊天，神情輕鬆，有講有笑，期間陳因無法使用該行人路，而繞道而行。

未幾，他發現該批人士不但未有工作，更有多名男子拉下口罩，點起煙來吞雲吐霧，期間口沫橫飛，涉嫌違反防疫規例以及影響環境衞生。他不值這些穿着制服卻公然「蛇王」的外判工言行，遂向本報反映相關情況。

事實上，本報已多番揭發涵蓋全港多區的防治蟲鼠組「蛇王」事件，當中南區防治蟲鼠組人員開工時只顧玩手機，有人脫去制服在石澳泳灘散步；黃大仙區防治蟲鼠組員工被發現連續多日在上午返回辦公室後，長時間在房內「歎冷氣」，未有到區內鼠患黑點治鼠。最離譜的是西貢防治蟲鼠組，一隊5名工人每日工作僅2至4小時，每日到涼亭「打躉」睡覺、吸煙等開飯，甚至被本報直擊開工期間，躲於一間偏僻石屋開冷氣大戰四方城。

議員陳恒鑌直言，過往經常發生食環署外判工被揭「蛇王」事件，影響政府形象，食環署有必要加強規管及巡查；而針對本港鼠患問題，署方亦應多管齊下，單靠外判員工放一些連老鼠也不吃的鼠餌，或噴灑藥水，此方式已經過時及效用有限，促當局認真檢討及提升滅鼠成效。

食環署發言人證實，經調查及跟進後，發現有該署防治蟲鼠服務承辦商的員工，在當值期間未有按照合約規定履行工作，署方會根據合約條款向有關承辦商發出失責通知書並扣減服務月費，並會繼續密切監察承辦商的服務表現，確保其符合服務合約的規定。至於有關服務承辦商員工在公眾地方未有妥善佩戴口罩及吸煙，涉嫌違反相關防疫規定方面，會考慮把個案轉介相關執法部門跟進。

食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑指外判工的歸屬感較政府工低，因不屬長工，員工質素良莠不齊，加上食環署派往專門監督的人手不足，以致外判工蛇王的新聞不絕於耳，應考慮以長工代替外判，同時增加監督人手改善情況。

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