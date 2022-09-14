善寧會「登山善行」籌款10.1開鑼　盼助末期病人安度晚晴

秋高氣爽，時值登山旺季，大家可曾想於親近大自然時，亦幫助晚期病人，讓他們得到適切的紓緩治療？善寧會將於10月開展年度一屆的「登山善行」活動，以助晚期病人籌得善款、安然走過人生最後一段旅程，讓是次登山活動，同具兩種意義！會方指，受疫情影響，今年活動將繼續以線上模式舉行。

活動將於10月1日至30日期間舉行，接受個人及4人團隊報名。有意參加人士，只需繳付50港元報名費，並經善寧會網站報名或下載表格即可。「登山善行」活動中的登山地點及路線均不設限制，參加者只須完成最少8公里步程即算完成。

參加者只需按個人日程，在10月份任何一天舉步登山，即可在過程中透過手機應用程式記錄行程，完成後連同贊助表格，上載至主辦單位、或直接在「登山善行」網站上載資料，便能為晚期病人出一分綿力，即使是身在海外的登山愛好者，也能參與其中。會方表示，是次「登山善行」籌得的善款，將全數撥作為晚期病人提供適切的寧養紓緩服務，包括住院服務、外展的家居照護、善別輔導等，讓晚期病人保持尊嚴，安詳閒適，並在家人陪伴下完成人生最後一段旅程。