港大仿生雙色點研究取得突破　促進工業應用

於自然界中，有生物體帶有兩種結構色的斑點，如蝴蝶，這種雙色斑點有助生物體在自然界更善於偽裝隱藏，以及有效傳遞資訊和調節體溫。這種生物特性被廣泛視為新型功能材料設計的靈感來源，能啟迪資訊存儲及傳遞等工業智能的應用。香港大學研究人員於仿生雙色點的流程製備取得突破性進展，既開創了仿生雙色點的組裝技術，更為構築複雜的納米結構墾闢了創新思路，促進工業智能的發展。

研究團隊由港大機械工程系岑浩璋教授率領，夥拍來自中國科學院化學研究所綠色印刷實驗室的宋延林研究員和李會增副研究員，提案以單元一步法，單一組裝並構築不同納米結構，從而產生雙結構色的首創策略，相關論文已於《Nano Letters》期刊發表。研究團體表示，他們設計出一種具備高儲存密度及加密強度的密碼，揭示仿生雙色點於資訊存儲、訊息加密，以及通路傳遞等方面的潛在應用需求。

這項研究的重要性，在於創新的仿生雙色點組裝技術，以及為構築複雜的納米結構提供了新的發展方向。研究團隊相信本次研究結果可有助於加深公眾對新技術的理解。