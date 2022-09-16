警方打擊網上平台販毒　拘16毒販包括6未成年人

警方關注近年青少年吸食毒品情況，留意到有不法分子透過Telegram等網上平台，以廣告或關鍵字搜尋(Hashtag)方式，吸引青少年接觸毒品，並散播誤導大麻不是毒品的資訊。販毒集團更以金錢或免費毒品利誘青少年參與販毒活動，毒品調查科於今年7月至8月派員在網上收集情報，鎖定一批毒販身份後，於本周二起一連三日(13至15日)，展開代號「滿睽」的反毒品行動，在多個地點以「販運危險藥物」拘捕16人(15至28歲)。

被捕人士分別為14男2女，主要涉及參與派貨等販毒過程，當中包括多名大專生及中學生，6人尚未成年，其中3人更只得15歲。警方強調大麻及其製品均屬毒品，並受相關調例管制，呼籲青少年切勿低估販毒的刑事責任，並譴責毒販禍害青少年，利用他們進行販毒活動，將會引用法例，向涉及利用青少年販毒的不法之徒申請加刑。

行動中，警方亦搜查兩個分別位於大角咀一工廈，以及尖沙咀一賓館的毒品儲存倉，合共檢獲約400克大麻花及約200克俗稱「K仔」的氯胺酮，市值約20萬港元。警方呼籲市民多留意身邊年青人，如察覺身邊友人吸毒，應為他們尋求協助，並舉報一切販毒活動。