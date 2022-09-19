臭氧年均濃度10年飆34%　環署與學者跨地域研具體成因

本港空氣中臭氧濃度在過去10年間不降反升，環保署聯同中大、城大、理大和科大學者，組成大氣合作研究團隊，與不同國際專家及大氣合作研究團隊，研究區域性臭氧以及光化學煙霧污染的排放源、污染傳輸路徑、傳輸演化過程，並制訂控制策略。環境保護署助理署長梁啟明表示，本港大部分污染物平均值於去年均呈下降的趨勢，例如二氧化硫SO2、二氧化氮NO2等，但臭氧有增無減，更由2011年至今平均上升34%，並提到問題為區域性議題，因此研究覆蓋大灣區。

研究團隊期望能透過在各區架設新進實時監測儀器、建立多站點雷達網絡，以及在高臭氧日子於海、陸、空抽取空氣樣本，監測大氣中活性揮發性有機物(VOC)的成分及變化等，再透過實驗室分析有關成分及來源，並建立光化學模型綜合分析多項監測結果，找出導致臭氧形成的主要污染物，助制訂針對性減排政策，解決臭氧問題。

香港科技大學環境研究所所長劉啟漢則指，不同區域或地方形成臭氧的有機物均有不同，且部分活性物質在環境中的濃度非常低，因此需要高端科研儀器及專家團隊深入研究，冀透過科學幫助解決問題。