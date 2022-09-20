人才流失嚴重　組織倡設人才回港資助計劃　

本港人才流失嚴重，政府早在2019年曾以2017年的數據，展開「2027年人力資源推算」，從宏觀層面評估至 2027 年本港在人力供求方面的大致趨勢，當時推算，認為2019年至2022 年間，本港勞動力人口將上升至約367萬至至 368萬人的高位。惟統計處審視本地人口老化和生育率低等因素後，已推算2027年本港整體人力會出現短缺，不足之數為169700人。

然而，政治紛爭及早前公布的2022年第二季預測卻顯示，本港勞動力人口降至343.1萬人，人數上已較政府推算的數字減少了約25萬人。

政府方面正就新一份《施政報告》進行諮詢，香港優才及專才協會今日(20日)對本港人才政策從「引才、聚才、用才、留才」方面提出建議，要求政府審視本港產業及人才分布，制定全面人才政策。包括擴大「來港易」適用範圍，目前「來港易」僅適用於14日內不曾到過香港、廣東省或澳門以外其他地區的內地人士，建議參照「回港易」標準，擴大內地來港求學、探親、商務及會展人士豁免檢疫的適用範圍；擴大人文關懷通關名額，建議政府繼續增設人文關懷通關的名額和類別，特別是對人才交流，求學工作等，促進兩地人才互通。

協會又建議政府參考科學園「創新斗室」及內地「人才宿舍」概念，興建人才宿舍。為來港人才在置業前提供優惠及舒適的居住空間，減低他們租房的經濟壓力；並設立人才回港資助計劃，鼓勵外流港人回港發展，並在新來港人士在港住滿7年後，向他們退還置業時繳交的印花稅作鼓勵。

協會認為，要應對人才流失，不能再將人才引進的思維局限於簽證問題，建議設立專責部門或委託專責官員，全面且完善地檢討香港的人才政策，系統統籌目前特區政府人力資源相關工作，並抓緊國家發展的契機，制訂本港未來產業發展藍圖和布局，提出具針對性的產業人才培養和引進策略，同時加強香港人才制度建設，為香港長遠發展的人才儲備作出全面系統規劃。