腦退化長者時有走失　馬會推電話程式　覆蓋全港助尋人

今日(21日)是世界腦退化症日，因應患有腦退化症的長者走失不時發生，過往若只依靠貼街招、社交平台貼文尋人等方式，或較費時及欠準確。賽馬會耆智園推出「友里蹤跡」社區計劃，與港鐵合作，透過覆蓋全港18區的龐大港鐵網絡，助更精準地找出相關人士。應用程式現設於本港共47個港鐵站及4個輕鐵站的客務中心平版電腦上，本年內將涵蓋至全部98個港鐵站，期間長者只需佩戴電子裝置「守護蹤」，走失時經家屬或照顧者報失後，若走經港鐵站時即可協助偵測位置。賽馬會耆智園總經理何貴英表示，望計劃能推展至零售商業，當病人走失時可為照顧者提供多一項線索。

現時程式採用「眾包」及「藍芽」定位技術，至於所應用的港鐵站中，客務中心內均設有1個已安裝程式的平版電腦，覆蓋率為50米，另更設有流動服務隊。何貴英引述調查稱，有逾3成受訪者表示家中腦退化症親人曾走失，故若以本港現時腦退化病人人數估算，即約有3萬多名患者有走失情況發生，情況不容忽視。她呼籲大眾下載應用程式成為「耆跡天使」，集合大眾力量，助早日尋覓失散腦退化人士回家團聚，有需要者可致電賽馬會申請，費用全免。港鐵站務主任蔡穎淇稱，因工作關係較多與長者接觸，憶述當值期間曾巧遇一名乘客欲尋求協助，上前後才發現婆婆為腦退化人士，由於婆婆不善於表達自己，故溝通時需續保持耐性，最後得知原來與家人走失。其後，她留意婆婆身上掛有八達通，相信或可透過其尋找家人相關聯絡，但過程並不順利，皆因擔心遭拒絕，故每個步驟很重要，亦不容有失，幸好經過一番周旋後，成功聯絡家人。她稱，與乘客溝通時應保持耐性，亦需改變以往的思維模式，尤其面對腦退化長者時，大多需獲取對方的信任。

港鐵公司總經理(市務及客戶體驗)梁靜雯稱，隨著本港人口老化，長者乘客相對增加，每日港鐵乘客人次中有48萬為長者，佔總乘客量約11%，故針對長者出行的需要上，已投放較多資源於提升各站內設施及服務，包括於港鐵網絡內加設逾2,000張座椅、增設扶手座椅等；針對長者腦退化乘客方面，除目前已應用的「友里蹤跡」社區計劃外，港鐵亦持續加強與員工培訓，她指，目前有逾3,000名前線員工已接受加強溝通、情緒安撫等技巧培訓。